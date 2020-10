Anteprime Una Vita, dal 12 al 18 ottobre 2020: Felipe innamorato di Marcia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se pensavate che Felipe fosse innamorato di Genoveva avrete modo di ricredervi nei prossimi episodi della telenovela spagnola Una Vita, che vedono l’Alvarez Hermoso provare un sentimento d’amore nei confronti di Marcia. Nel frattempo la Salmeron tenta di usare i suoi espedienti per poterlo incontrare. Intanto Bellita sente che deve difendere sua figlia, soprattutto quando in città si presenterà di nuovo Ledesma. Susana poi è molto in ansia per il malumore di suo nipote Liberto. Ecco quello che succederà nelle puntate Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2020 La puntata Una Vita di lunedì 12 ottobre 2020 vede Bellita molto in ansia per sua figlia e decide di prendere dei provvedimenti molto seri ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Se pensavate chefossedi Genoveva avrete modo di ricredervi nei prossimi episodi della telenovela spagnola Una, che vedono l’Alvarez Hermoso provare un sentimento d’amore nei confronti di. Nel frattempo la Salmeron tenta di usare i suoi espedienti per poterlo incontrare. Intanto Bellita sente che deve difendere sua figlia, soprattutto quando in città si presenterà di nuovo Ledesma. Susana poi è molto in ansia per il malumore di suo nipote Liberto. Ecco quello che succederà nelle puntate Beautiful dal 12 al 18La puntata Unadi lunedì 12vede Bellita molto in ansia per sua figlia e decide di prendere dei provvedimenti molto seri ...

Ultime Notizie dalla rete : Anteprime Una Molte anteprime e premi al Dig Festival, la rassegna dedicata a documentari e giornalismo d'inchiesta Primaonline Valerio Berruti – Tracce

Comunicato stampa. Il ciclo Tracce, presentato in anteprima a Pietrasanta nell’estate del 2019, riunisce una serie di opere su cui l’artista lavora dal 2009 e rappresenta una ...

“Guardians of the Gulf” selezionato per la presentazione in anteprima al Festival internazionale del cinema LA Femme questo mese

Il documentario prodotto e diretto da sole donne getta luce sulla generosità e sulla forza del Golfo del Messico nel contesto della crisi ambientale globale “Guardians of the Gulf”, un documentario il ...

Comunicato stampa. Il ciclo Tracce, presentato in anteprima a Pietrasanta nell'estate del 2019, riunisce una serie di opere su cui l'artista lavora dal 2009 e rappresenta una ...

Il documentario prodotto e diretto da sole donne getta luce sulla generosità e sulla forza del Golfo del Messico nel contesto della crisi ambientale globale "Guardians of the Gulf", un documentario il ...