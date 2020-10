Vasco Brondi in concerto “Per Gli Invisibili” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 9 ottobre Vasco Brondi in concerto “Per Gli Invisibili”: a Scandiano un evento a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, ecco gli altri ospiti Dopo la nascita di “Per gli invisibili”, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo il grande concerto di solidarietà… L'articolo Vasco Brondi in concerto “Per Gli Invisibili” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 9 ottobrein“Per Gli Invisibili”: a Scandiano un evento a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, ecco gli altri ospiti Dopo la nascita di “Per gli invisibili”, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo il grandedi solidarietà… L'articoloin“Per Gli Invisibili” Corriere Nazionale.

Lostingroove : Vasco Brondi con Bianconi, Cognetti, Durastanti, Vicario, Zamboni e TARM il 9.10 a Scandiano in concerto “Per Gli I… - Diregiovani : Dopo il grande concerto di solidarietà del 12 settembre in Piazza Maggiore a Bologna, è in calendario un nuovo impe… - _PuntoZip_ : Vasco Brondi: TALISMANI PER TEMPI INCERTI con ospiti speciali e Tre Allegri Ragazzi Morti a Scandiano Per Gli Invis… - CeccarelliL_ : Vasco Brondi: TALISMANI PER TEMPI INCERTI con ospiti speciali e Tre Allegri Ragazzi Morti a Scandiano Per Gli Invis… - MIcheleTofful : @la_potina 'È un superpotere essere vulnerabili' (Vasco Brondi 'Qui') -

Dopo la nascita di Per gli invisibili, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo il grand ...

“Talismani per Tempi Incerti”, Vasco Brondi e tanti ospiti in concerto per i lavoratori dello spettacolo

Prima di Vasco Brondi sul palco, alle 20.30, i Tre Allegri Ragazzi Morti (Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni), band pilastro della scena punk rock alternativa italiana fin dalla loro form ...

