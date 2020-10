Una Vita anticipazioni: FELIPE mette MAURO nei guai! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un “colpo di testa” di FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) rischierà di compromettere le ricerche di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 8 ottobre: STEFFY non si vuole separare da BETHDesideroso di riabbracciare la sua compagna, che sarà misteriosamente scomparsa il giorno della loro festa di fidanzamento, l’avvocato si intrufolerà senza preavviso nelle indagini dell’amico MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo), che dovrà “improvvisare” pur di non finire nei guai. Ricapitoliamo dunque i passaggi fondamentali di questa storyline per capire meglio come si arriverà a questo pericoloso sviluppo… Una Vita, news: Marcia rapita ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un “colpo di testa” diAlvarez Hermoso (Marc Parejo) rischierà di comprore le ricerche di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) nelle prossime settimane di programmazione di Una.Leggi anche: Beautiful,8 ottobre: STEFFY non si vuole separare da BETHDesideroso di riabbracciare la sua compagna, che sarà misteriosamente scomparsa il giorno della loro festa di fidanzamento, l’avvocato si intrufolerà senza preavviso nelle indagini dell’amicoSan Emeterio (Gonzalo Trujillo), che dovrà “improvvisare” pur di non finire nei guai. Ricapitoliamo dunque i passaggi fondamentali di questa storyline per capire meglio come si arriverà a questo pericoloso sviluppo… Una, news: Marcia rapita ...

