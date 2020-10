Udinese, il saluto commovente di Perisan: “Sono arrivato come un bambino di talento, me ne vado da ragazzo maturo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samuele Perisan, portiere cresciuto nell'Udinese e trasferitosi al Pordenone, ha voluto mandare un commovente messaggio via social al club che lo ha lanciato nel mondo del calcio.LE PAROLE DI Perisancaption id="attachment 1033519" align="alignnone" width="1024" Perisan, getty images/caption"Cara Udinese Calcio, avevo 10 anni quando ci siamo conosciuti e mi hai chiamato ad entrare a far parte della tua Famiglia: ero piccolo ma già coltivavo un grande sogno. Tante le emozioni e le esperienze vissute che porterò con me, dalle belle alle meno belle, ma tutte ugualmente indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Mi hai accolto che ero un bambino di talento, ma che ancora tutto dovevo imparare e dimostrare, ora mi lasci che sono un ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samuele, portiere cresciuto nell'e trasferitosi al Pordenone, ha voluto mandare unmessaggio via social al club che lo ha lanciato nel mondo del calcio.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1033519" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"CaraCalcio, avevo 10 anni quando ci siamo conosciuti e mi hai chiamato ad entrare a far parte della tua Famiglia: ero piccolo ma già coltivavo un grande sogno. Tante le emozioni e le esperienze vissute che porterò con me, dalle belle alle meno belle, ma tutte ugualmente indelebili nella mia mente e nel mio cuore. Mi hai accolto che ero undi, ma che ancora tutto dovevo imparare e dimostrare, ora mi lasci che sono un ...

ItaSportPress : Udinese, il saluto commovente di Perisan: 'Sono arrivato come un bambino di talento, me ne vado da ragazzo maturo'… - Cucciolina96251 : RT @NicolaBalice: In tutto questo, Rugani ufficialmente in prestito al Rennes (ma con saluto che sa d'addio e non di arrivederci), Mandrago… - SPalermo91 : RT @NicolaBalice: In tutto questo, Rugani ufficialmente in prestito al Rennes (ma con saluto che sa d'addio e non di arrivederci), Mandrago… - NicolaBalice : In tutto questo, Rugani ufficialmente in prestito al Rennes (ma con saluto che sa d'addio e non di arrivederci), Ma… -