Tommaso Zorzi attacca Pierluigi Diaco: “Dovrebbe fare il GF VIP per ripulirsi l’immagine” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri sera, dopo cena, i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si sono ritrovati sul divano e hanno iniziato a parlare di viaggi ma anche di quello che succede nel mondo della tv. E mentre si parlava di personaggi non molto simpatici, è spuntato il nome di Pierluigi Diaco. E’ stato Tommaso Zorzi a ricordare parte di quello che è successo questa estate, anche se non tutte le informazioni date sono propriamente corrette. Ad esempio non è vero che Io e Te è stato chiuso, è finito in anticipo perchè c’era stato un caso di covid 19.Ma Zorzi ha avuto molto da dire su Diaco, un vero e proprio attacco contro il conduttore di Rai 1, che del resto questa estate, è stato aspramente criticato dal pubblico sui social. IL DURO ATTACCO DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri sera, dopo cena, i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si sono ritrovati sul divano e hanno iniziato a parlare di viaggi ma anche di quello che succede nel mondo della tv. E mentre si parlava di personaggi non molto simpatici, è spuntato il nome di. E’ statoa ricordare parte di quello che è successo questa estate, anche se non tutte le informazioni date sono propriamente corrette. Ad esempio non è vero che Io e Te è stato chiuso, è finito in anticipo perchè c’era stato un caso di covid 19.Maha avuto molto da dire su, un vero e proprio attacco contro il conduttore di Rai 1, che del resto questa estate, è stato aspramente criticato dal pubblico sui social. IL DURO ATTACCO DI ...

E mentre si parlava di personaggi non molto simpatici, è spuntato il nome di Pierluigi Diaco. E' stato Tommaso Zorzi a ricordare parte di quello che è successo questa estate, anche se non tutte le ...

Nella casa del GF VIP i concorrenti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si interrogano sul caso Del Vesco-Morra: una risposta a tanti quesiti non è ancora arrivata. Il caso Del Vesco Morra fa ...

