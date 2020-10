Sinner eliminato da Nadal a Parigi | ma il futuro è tutto per lui

Leggi su zon

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Jannikviene sconfitto da, ma per due set fa tremare il Re della terra rossa. A 19 anni, è la speranza dell’Italia del tenniscome da pronostico a. Rafabatte in tre set Jannike si qualifica alle semifinali del Ronald Garros, che ha conquistato dodici volte in carriera. Ma la vittoria dello spagnolo è stata tutt’altro che semplice. Per due set, l’altoatesino ha dato la sensazione di essere superiore all’avversario. Per l’altoatesino, c’erano tutti i presupposti per una sconfitta netta, come fu per Berrettini con Federer a Wimbledon. Prima volta in un quarto di finale Slam, contro il Re della terra rossa, in tarda serata per l’organizzazionena ...