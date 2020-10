Silvio Berlusconi guarito dal Covid va al matrimonio del figlio – VIDEO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi guarito dal Covid va al matrimonio del figlio. L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi – che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19 – sarebbe finalmente risultato negativo al tampone. La sua malattia dunque sarebbe durata oltre un mese. Già … L'articolo Silvio Berlusconi guarito dal Covid va al matrimonio del figlio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consigliodalva aldel. L’ex presidente del Consiglio,– che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al-19 – sarebbe finalmente risultato negativo al tampone. La sua malattia dunque sarebbe durata oltre un mese. Già … L'articolodalva aldelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Alla Camera tiene l’asse M5S-Pd-LeU per mandare in soffitta la legge approvata nel 2004, regnante Silvio Berlusconi… - SkySport : Silvio Berlusconi, negativo al Covid-19 il proprietario del Monza - acmilan : Happy Birthday, Silvio Berlusconi! ?? Buon compleanno, @berlusconi! ?? #SempreMilan - brichiel : RT @fattoquotidiano: Alla Camera tiene l’asse M5S-Pd-LeU per mandare in soffitta la legge approvata nel 2004, regnante Silvio Berlusconi, c… - PierantoniFabio : **la sanità????e’ pubblica e che le stesse cure intraprese x SILVIO BERLUSCONI DEVONO ESSERE UTILIZZATE X TUTTI I CIT… -