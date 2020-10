“Sei giorni, sette notti”: stasera sul Nove la volta in cui Harrison Ford fece coppia con Anne Heche (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amore, un’isola deserta e Harrison Ford che pilota cose sono gli ingredienti che fanno di Sei giorni, sette notti una godibilissima commedia romantica. Il film del 1998, in onda questa sera su Nove alle 21.35, è diretto da Ivan Reitman, regista di cult come Ghostbusters – Acchiappafantasmi e produttore di Animal House con John Belushi. Interpreti principali di Sei giorni, sette notti sono Harrison Ford e Anne Heche, opposti che si attraggono su un’isola tropicale. Primo ruolo di punta per la Heche, in quei mesi sulla bocca di tutti per la sua relazione con Ellen Degeneres, tra stigma e discriminazioni che hanno compromesso la sua carriera. E un contratto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amore, un’isola deserta eche pilota cose sono gli ingredienti che fanno di Seinotti una godibilissima commedia romantica. Il film del 1998, in onda questa sera sualle 21.35, è diretto da Ivan Reitman, regista di cult come Ghostbusters – Acchiappafantasmi e produttore di Animal House con John Belushi. Interpreti principali di Seinotti sono, opposti che si attraggono su un’isola tropicale. Primo ruolo di punta per la, in quei mesi sulla bocca di tutti per la sua relazione con Ellen Degeneres, tra stigma e discriminazioni che hanno compromesso la sua carriera. E un contratto ...

