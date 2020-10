Salvini incontra Giorgetti, ora teme il partito del nord (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’incontro è stato «franco e cordiale». Salvini, dopo il faccia a faccia con il numero due della Lega Giorgetti e prima di registrare Porta a Porta, è abbastanza rilassato da permettersi la celia «Scusate, stiamo litigando». Ma la distanza c’è e nessuno prova a negarla. Non si tratta di particolari anche importanti: quelli ci sono sempre stati. Ma stavolta la divisione è a tutto campo. Riguarda la collocazione in Europa e se formalmente si discute dei rapporti con la Cdu … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’incontro è stato «franco e cordiale»., dopo il faccia a faccia con il numero due della Legae prima di registrare Porta a Porta, è abbastanza rilassato da permettersi la celia «Scusate, stiamo litigando». Ma la distanza c’è e nessuno prova a negarla. Non si tratta di particolari anche importanti: quelli ci sono sempre stati. Ma stavolta la divisione è a tutto campo. Riguarda la collocazione in Europa e se formalmente si discute dei rapporti con la Cdu … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Confronto Salvini-Giorgetti sulla "fase 2" della Lega, resta il nodo Ue

Cuore dell’incontro la segreteria politica, le strategie in Italia e in Europa. Il leader vuole vedere presto Meloni e Tajani sui candidati alle big 5 delle Comunali 2021. Intanto a destra si muovono ...

