Roma, crolla il titolo in Borsa: -21% (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il titolo della Roma in Borsa crolla al -21%. Un risultato che arriva dopo la pubblicazione, su richiesta della Consob, del comunicato del club giallorosso sui risultati economici della Società e del Gruppo al 30 giugno 2020. A livello consolidato, la perdita dell’esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro e il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 è stimato negativo per 242,5 milioni di euro. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildellainal -21%. Un risultato che arriva dopo la pubblicazione, su richiesta della Consob, del comunicato del club giallorosso sui risultati economici della Società e del Gruppo al 30 giugno 2020. A livello consolidato, la perdita dell’esercizio 2019/20 è stimata in 204 milioni di euro e il Patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2020 è stimato negativo per 242,5 milioni di euro.

