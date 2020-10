Politecnico Torino, un master per l'ICT nelle imprese cuneesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) CUNEO (ITALPRESS) – Formare giovani neolaureati in ingegneria informatica e neoingegneri provenienti da altre specializzazioni, per creare una nuova generazione di specialisti di alto livello in grado di applicare le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica e della trasformazione digitale delle aziende. E' questo l'obiettivo di un nuovo master “Information & communication technology” presentato da Confindustria Cuneo e Politecnico di Torino, che si rivolge direttamente alle imprese. “Sviluppando un modello duale sul territorio, si rafforza un connubio sempre più imprescindibile, che garantisce da un lato, sbocchi professionali certi, con prospettive di assunzione rapide e carriere gratificanti e, d'altro canto, risorse customizzate e con tempi rapidi di inserimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) CUNEO (ITALPRESS) – Formare giovani neolaureati in ingegneria informatica e neoingegneri provenienti da altre specializzazioni, per creare una nuova generazione di specialisti di alto livello in grado di applicare le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica e della trasformazione digitale delle aziende. E' questo l'obiettivo di un nuovo“Information & communication technology” presentato da Confindustria Cuneo edi, che si rivolge direttamente alle. “Sviluppando un modello duale sul territorio, si rafforza un connubio sempre più imprescindibile, che garantisce da un lato, sbocchi professionali certi, con prospettive di assunzione rapide e carriere gratificanti e, d'altro canto, risorse customizzate e con tempi rapidi di inserimento ...

CorriereCitta : Politecnico Torino, un master per l’ICT nelle imprese cuneesi - solops : Società Chimica Italiana e Elsevier premiano i giovani ricercatori Giorgio Grillo dell’Università di Torino e Nicol… - Ansa_Piemonte : A Mondovì master di secondo livello in Ict. In collaborazione tra Politecnico Torino e Confindustria Cuneo #ANSA - the_mastermovie : RT @MktInnovation: #Master di I livello in Smart Product Design 4.0 Politecnico di Torino finalizzato alla formazione di apprendisti laurea… - SonuVijaY77 : RT @MktInnovation: #Master di I livello in Smart Product Design 4.0 Politecnico di Torino finalizzato alla formazione di apprendisti laurea… -

Ultime Notizie dalla rete : Politecnico Torino Politecnico Torino, un master per l’ICT nelle imprese cuneesi TuttOggi Politecnico Torino, un master per l'ICT nelle imprese cuneesi

E’ questo l’obiettivo di un nuovo master “Information & communication technology” presentato da Confindustria Cuneo e Politecnico di Torino, che si rivolge direttamente alle imprese. “Sviluppando un ...

Immuni e il Bluetooth che consuma la batteria, una bufala smentita dalla scienza

professore del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, «Come suggerisce il nome stesso, lo standard più recente, il Bluetooth Low Energy (BLE, quello usato dalla app Immuni ...

E’ questo l’obiettivo di un nuovo master “Information & communication technology” presentato da Confindustria Cuneo e Politecnico di Torino, che si rivolge direttamente alle imprese. “Sviluppando un ...professore del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, «Come suggerisce il nome stesso, lo standard più recente, il Bluetooth Low Energy (BLE, quello usato dalla app Immuni ...