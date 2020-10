Nell’Italia dei 3600 contagi in 24 ore è assurdo twittare #DittaturaSanitaria (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il bollettino giornaliero del coronavirus gira veloce il suo pallottoliere. Oggi si è assistito a un incremento, rispetto alla giornata di ieri, di 3600 contagi. Un ritmo di mille in più rispetto all’aumento fatto registrare ieri. Una situazione molto complessa, che porta il nostro Paese verso uno scenario delicatissimo, da seconda ondata. Per questo motivo, oggi, il governo ha preso delle decisioni necessarie, prolungando fino al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza e dando alcune indicazioni sul prossimo dpcm, introducendo – tra le altre cose – l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso (tranne nella propria abitazione). LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 7 ottobre, cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo Dittatura Sanitaria, l’hashtag che è andato per la ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il bollettino giornaliero del coronavirus gira veloce il suo pallottoliere. Oggi si è assistito a un incremento, rispetto alla giornata di ieri, di. Un ritmo di mille in più rispetto all’aumento fatto registrare ieri. Una situazione molto complessa, che porta il nostro Paese verso uno scenario delicatissimo, da seconda ondata. Per questo motivo, oggi, il governo ha preso delle decisioni necessarie, prolungando fino al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza e dando alcune indicazioni sul prossimo dpcm, introducendo – tra le altre cose – l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso (tranne nella propria abitazione). LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 7 ottobre, cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo Dittatura Sanitaria, l’hashtag che è andato per la ...

