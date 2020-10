Lazio, Radu escluso a sorpresa dalla lista per la Serie A (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefan Radu, pur di essere presente contro l’Inter, ha accettato di giocare non al meglio della condizione. Il suo cliente era Lukaku, probabilmente il più scomodo dell’intero campionato. Dopo pochi minuti di gioco, però, ha abbandonato il terreno di gioco a causa di uno stiramento ai flessori della coscia destra. Gli esami strumentali hanno certificato uno stop che oscilla tra un mese e un mese e mezzo. La Lazio, allora, pur inserendolo in lista Champions, lo ha escluso momentaneamente da quella della Serie A. Lo reinserirà quando tornerà disponibile. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefan, pur di essere presente contro l’Inter, ha accettato di giocare non al meglio della condizione. Il suo cliente era Lukaku, probabilmente il più scomodo dell’intero campionato. Dopo pochi minuti di gioco, però, ha abbandonato il terreno di gioco a causa di uno stiramento ai flessori della coscia destra. Gli esami strumentali hanno certificato uno stop che oscilla tra un mese e un mese e mezzo. La, allora, pur inserendolo inChampions, lo hamomentaneamente da quella dellaA. Lo reinserirà quando tornerà disponibile. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

