La proroga dello stato di emergenza e l’opposizione ‘responsabile’ che decide di non votare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi come ieri. A differenza di 24 ore fa, però, l’esito della votazione sulla proroga stato di emergenza al 31 gennaio è stata approvata dalla Camera dei deputati. Dopo le polemiche di martedì per l’assenza di molti parlamentari (41 si trovano in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test dopo esser entrati in contatto con persone positive ai tamponi sul Coronavirus), la Camera ha approvato la risoluzione che prevede anche l’estensione a livello nazionale del provvedimento sull’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto. LEGGI ANCHE > Numero legale viene meno sulle misure anti-Covid, Lega e FdI esultano Con 253 voti favorevoli e 3 contrari, Montecitorio ha approvato la risoluzione sulla proroga stato di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi come ieri. A differenza di 24 ore fa, però, l’esito della votazione sulladial 31 gennaio è stata approvata dalla Camera dei deputati. Dopo le polemiche di martedì per l’assenza di molti parlamentari (41 si trovano in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei test dopo esser entrati in contatto con persone positive ai tamponi sul Coronavirus), la Camera ha approvato la risoluzione che prevede anche l’estensione a livello nazionale del provvedimento sull’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’aperto. LEGGI ANCHE > Numero legale viene meno sulle misure anti-Covid, Lega e FdI esultano Con 253 voti favorevoli e 3 contrari, Montecitorio ha approvato la risoluzione sulladi ...

borghi_claudio : Spiegazione: la maggioranza ha provato a far passare la proroga dello #statodiemergenza in una risoluzione che null… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - SkyTG24 : Dall'obbligo di mascherine all'aperto alla proroga dello #statodiemergenza: il ministro #Speranza ha illustrato le… - clikservernet : Decreto sulla proroga dello stato di emergenza: iniziato il Consiglio dei ministri - giornali_it : Decreto sulla proroga dello stato di emergenza: iniziato il Consiglio dei ministri #7ottobre #QuotidianiNazionali… -