Ispettori della Figc nella "bolla" del Napoli a Castel Volturno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dall'Ansa si apprende di una visita di controllo degli Ispettori della Procura Figc nel quartier generale del Napoli a Castel Volturno. L'ispezione è avvenuta stamattina e non è legata al caso di Juve-Napoli. Secondo quanto spiegano fonti del club, si tratta di una procedura di routine della Figc per verificare che tutte le indicazioni sanitarie per il Covid-19 vengano rispettate nel ritiro "bolla" del gruppo azzurro. Lo stesso da ieri vive a Castel Volturno per rispettare l'isolamento domiciliare e continuare ad allenarsi. I giocatori del Napoli sono in ritiro e in isolamento e dovranno rimanerci per l'intera durata di 14 giorni ...

