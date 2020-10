Il principe William ha portato Harry sulla cattiva strada: "Così iniziò a bere" - (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Rossi Le nuove indiscrezioni sulla biografia “Battle of Brothers” di Robert Lacey gettano un’ombra sul principe William, accusato di aver condotto il fratello sull’orlo del baratro dopo la morte di Lady Diana La biografia “Battle of Brothers”, di Robert Lacey, uscirà il prossimo 15 ottobre, ma già promette scintille. Una delle indiscrezioni contenute nel libro e riportate dal Daily Mail coinvolgerebbe direttamente il principe William, disintegrando il mito del futuro re serio e posato, del fratello protettivo, del modello d’ispirazione per Harry e per tutta la royal family. Chiariamo subito che le affermazioni di Lacey sono molto forti, ma sono anche tutte da dimostrare. Il dubbio è d’obbligo. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Rossi Le nuove indiscrezionibiografia “Battle of Brothers” di Robert Lacey gettano un’ombra sul, accusato di aver condotto il fratello sull’orlo del baratro dopo la morte di Lady Diana La biografia “Battle of Brothers”, di Robert Lacey, uscirà il prossimo 15 ottobre, ma già promette scintille. Una delle indiscrezioni contenute nel libro e riportate dal Daily Mail coinvolgerebbe direttamente il, disintegrando il mito del futuro re serio e posato, del fratello protettivo, del modello d’ispirazione pere per tutta la royal family. Chiariamo subito che le affermazioni di Lacey sono molto forti, ma sono anche tutte da dimostrare. Il dubbio è d’obbligo. ...

