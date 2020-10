Il Pd deve approfittare della crisi dei Cinquestelle per de-grillinizzare il governo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le correzioni di alcuni punti dei famigerati decreti Salvini apportate dal governo a un anno dal suo insediamento e undici mesi dopo il proclama di Nicola Zingaretti («Certo che li cambieremo», Bologna, 17 novembre 2019) segnala un dato politico: è il primo effetto concreto della terribile crisi che sta investendo il Movimento Cinque Stelle. Fino a che il partito di Vito Crimi si è sentito – ed effettivamente era – politicamente forte, i decreti Salvini erano risultati intoccabili, e persino adesso la residua forza contrattuale dei grillini impedisce un loro chiaro e completo superamento. La morale della favola è fin troppo semplice: più il Movimento è debole, meglio è per il Paese, per la sua legislazione, per la sua presentabilità democratica. Di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le correzioni di alcuni punti dei famigerati decreti Salvini apportate dala un anno dal suo insediamento e undici mesi dopo il proclama di Nicola Zingaretti («Certo che li cambieremo», Bologna, 17 novembre 2019) segnala un dato politico: è il primo effetto concretoterribileche sta investendo il Movimento Cinque Stelle. Fino a che il partito di Vito Crimi si è sentito – ed effettivamente era – politicamente forte, i decreti Salvini erano risultati intoccabili, e persino adesso la residua forza contrattuale dei grillini impedisce un loro chiaro e completo superamento. La moralefavola è fin troppo semplice: più il Movimento è debole, meglio è per il Paese, per la sua legislazione, per la sua presentabilità democratica. Di ...

