Guccini canta ‘Migranti’: “La gente non legge e certa politica ne approfitta” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) BOLOGNA – Più che chiedere ‘cosa manca alla politica’ per affrontare in maniera efficace il tema dei migranti “io mi chiederei cosa manca alla gente?’, perché certe forze politiche basano le loro azioni su questo tema su ciò che pensa la gente: se da un’analisi demoscopica emerge che la gente la pensa in un certo modo, loro agiscono di conseguenza, ma questa non è politica, è populismo”. A dirlo, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’album ‘Note di viaggio-Capitolo 2: non vi succederà niente’, è il cantautore Francesco Guccini. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) BOLOGNA – Più che chiedere ‘cosa manca alla politica’ per affrontare in maniera efficace il tema dei migranti “io mi chiederei cosa manca alla gente?’, perché certe forze politiche basano le loro azioni su questo tema su ciò che pensa la gente: se da un’analisi demoscopica emerge che la gente la pensa in un certo modo, loro agiscono di conseguenza, ma questa non è politica, è populismo”. A dirlo, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’album ‘Note di viaggio-Capitolo 2: non vi succederà niente’, è il cantautore Francesco Guccini.

DidiBocchetti : RT @famedalupi: 9 OTTOBRE 2020 - Esce il nuovo album con le canzoni di FRANCESCO GUCCINI prodotte da Mauro Pagani. Ordina ora al link in b… - SaraRRSnow : Ermal che canta Guccini?? Il mio cuoricino non regge???? #FrancescoGuccini #notediviaggio #ErmalMeta - GiuseppeBrandon : Il giovane Guccini canta 'Auschwitz' alla Rai (1967) - Rosa9029c : RT @famedalupi: 9 OTTOBRE 2020 - Esce il nuovo album con le canzoni di FRANCESCO GUCCINI prodotte da Mauro Pagani. Ordina ora al link in b… - Rita91490018 : RT @famedalupi: 9 OTTOBRE 2020 - Esce il nuovo album con le canzoni di FRANCESCO GUCCINI prodotte da Mauro Pagani. Ordina ora al link in b… -