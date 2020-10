Giuseppe Conte, il sondaggio riservato sul “partito del premier” agita il Parlamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Conte sondaggio “choc” o meglio, un oracolo di una vecchia volpe del Parlamento. Ci sarebbe una rilevazione riservata che circola da alcuni giorni nel Transatlantico. Stiamo parlando del premier Giuseppe Conte e del suo presunto nascituro partito. Una notizia smentita più volte dal diretto interessato ma che alimenta molti retroscena. A parlarne di nuovo il quotidiano Libero, che assegna una percentuale “choc” ad un’ipotetica formazione politica del premier. “10 a sinistra, 5 a destra”: sarebbero i punti percentuali pescati dal partito del premier nello scenario politico attuale. Una collocazione centrista per definizione, perfetta per l’attuale profilo di Giuseppe Conte e dei suoi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)“choc” o meglio, un oracolo di una vecchia volpe del. Ci sarebbe una rilevazione riservata che circola da alcuni giorni nel Transatlantico. Stiamo parlando del premiere del suo presunto nascituro partito. Una notizia smentita più volte dal diretto interessato ma che alimenta molti retroscena. A parlarne di nuovo il quotidiano Libero, che assegna una percentuale “choc” ad un’ipotetica formazione politica del premier. “10 a sinistra, 5 a destra”: sarebbero i punti percentuali pescati dal partito del premier nello scenario politico attuale. Una collocazione centrista per definizione, perfetta per l’attuale profilo die dei suoi ...

FerdiGiugliano : L'aspetto piu' inquietante sulla vicenda dei #DecretiSicurezza e' che Giuseppe Conte possa fare tutto il contrario… - Rinaldi_euro : Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo - Linkiesta : Giuseppe Conte assume sembianze mutevoli a seconda del luogo in cui si trova. Il premier ha parlato come Zarathust… - nonstop9981 : RT @TheCrusadery: Ma come il Poltronaro non era al 1000 per 1000 ? #Conte tragico segnale: c'è la sua intervista e la gente cambia canale… - TerryEmpyre : RT @Libero_official: Stati generali del #M5s il 7 e 8 novembre: se #DiBattista la spuntasse, il futuro del governo e di #Conte si farebbe m… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi insieme al convegno della Fondazione Dc la Repubblica Maledetta politica. Giuseppe Conte tira a campare, l'Italia può tirare le cuoia

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà ...

leggi le altre "Poesì"

di Giovanna D’Arbitrio "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il ...

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà ...di Giovanna D’Arbitrio "Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il ...