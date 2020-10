Galli: «Occorre coinvolgere i giovani nella lotta al virus, renderli protagonisti e consapevoli» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e professore all’Università Statale. Rassicura sulla situazione degli ospedali, in relazione all’aumento dei contagi in Italia. «Le richieste di ricovero stanno leggermente aumentando, rispetto a dieci giorni fa, come numero e come gravità della malattia. Ma non siamo alla pressione del marzo scorso. L’estate è stata troppo vivace in tutta Europa e il contagio si è rianimato: i giovani contagiati hanno trasmesso il virus ai meno giovani». Parla della situazione delle scuole, dove il numero di contagi è limitato. «Si riscontrano focolai nelle scuole superiori, ma riferibili alle attività dei ragazzi in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Corriere della Sera intervista Massimo, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e professore all’Università Statale. Rassicura sulla situazione degli ospedali, in relazione all’aumento dei contagi in Italia. «Le richieste di ricovero stanno leggermente aumentando, rispetto a dieci giorni fa, come numero e come gravità della malattia. Ma non siamo alla pressione del marzo scorso. L’estate è stata troppo vivace in tutta Europa e il contagio si è rianimato: icontagiati hanno trasmesso ilai meno». Parla della situazione delle scuole, dove il numero di contagi è limitato. «Si riscontrano focolai nelle scuole superiori, ma riferibili alle attività dei ragazzi in ...

Professor Galli, come giudica le nuove norme di comportamento del nuovo ... Che fare con i giovani? «Questo è un bel tema. Occorre coinvolgere i giovani e renderli “protagonisti” di questa battaglia ...

"Solo un nuovo focolaio fuori controllo può portare la seconda ondata"

L’infettivologo Massimo Galli del Sacco di Milano: "Può succedere come per la Spagnola nel 1918-1919, ma un altro lockdown è assolutamente da evitare" ...

Professor Galli, come giudica le nuove norme di comportamento del nuovo ... Che fare con i giovani? «Questo è un bel tema. Occorre coinvolgere i giovani e renderli "protagonisti" di questa battaglia ...L'infettivologo Massimo Galli del Sacco di Milano: "Può succedere come per la Spagnola nel 1918-1919, ma un altro lockdown è assolutamente da evitare" ...