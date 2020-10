Esonda Torrente Malnome | travolta ed uccisa 26enne

Leggi su anteprima24

Si è conclusa nel peggiore dei modi possibili la scomparsa da due ore da Stio Cilento di Desiree Quagliarella. Il corpo privo di vita della ragazza è stato trovato ad Albanella in località Bosco. Secondo una prima ricostruzione la giovane che si trovava in auto insieme al fidanzato è stata trascinata via dal. Il corso d'acqua si era ingrossato a causa dell'abbondante pioggia. Mentre il ragazzo è riuscito ad abbandonare l'auto la ventiseienne non è riuscita a salvarsi. Non appena si era saputa la notizia della scomparsa tutti si erano messi alla ricerca: protezione civile, vigili del fuoco dell'unità fluviale di Salerno con gommoni e natanti oltre a residenti della zona che, torce in pugno, avevano perlustrando la zona.