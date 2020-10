Elisabetta Gregoraci al Gf Vip | sapete quanto costano i suoi gioielli?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)al Gf Vip continua a essere protagonista, questa volta con il prezzo da capogiro deiche indossa tutti i giorni. Ecco di che cifra parliamo. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip e nello specifico di una delle sue concorrenti, ovvero la soubrette calabrese che proprio nella scorsa puntata ha messo la parola fine alla sua diatriba a distanza con il suo ex marito. Si parla di lei per la cifra da capogiro che secondo alcune indiscrezioni porterebbe addosso tutti i giorni tramite i bracciali che non toglie mai nemmeno per andare a dormire. La cifra è stata svelata proprio nelle ultime ore. Intanto si fa sempre più evidente il feeling con il suo compagno di avventura, ovvero Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia che non la molla per un ...