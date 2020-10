Egitto | dalla necropoli di Saqqara 59 sarcofagi intatti

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Scoperta eccezionale indispuntano 59con mummie risalenti a 2.500 anni fa Sono 59 in tutto i, ottimamente conservati, contenenti mummie risalenti a 2.500 anni, rinvenuti a, località a 35 chilometri a sud del Cairo, in. Dopo i 13 esemplari ritrovati due settimane fa nello stesso… L'articolo Corriere Nazionale.

laltrodiego : @calaverawho Manco hai capito il tweet e mi dai lezioni. Stai pure muta anche te con la tua sinistra sui pescatori.… - Tarchezio : #momentoarcheologia #Egitto #archeologia Più di 59 sarcofagi, statue e amuleti: un ricco “bottino” dalla necropol… - lacappon : RT @RiccardoNoury: Egitto, disposta la scarcerazione della giornamista Basma Mostafa. Ma ora, esca davvero dalla prigione. - aranciaverde : RT @RiccardoNoury: Egitto, disposta la scarcerazione della giornamista Basma Mostafa. Ma ora, esca davvero dalla prigione. - laura_lavespa : RT @RiccardoNoury: Egitto, disposta la scarcerazione della giornamista Basma Mostafa. Ma ora, esca davvero dalla prigione. -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto dalla

Scoperta eccezionale in Egitto: dalla necropoli di Saqqara spuntano 59 sarcofagi intatti con mummie risalenti a 2.500 anni fa Sono 59 in tutto i sarcofagi, ottimamente conservati, contenenti mummie ...Dovrebbero cominciare a metà mese i colloqui per la definizione dei confini marittimi tra Israele e Libano che vedranno allo stesso tavolo i delegati dei due paesi assieme ai mediatori statunitensi e ...L'Ispettoria "Gesù Adolescente" del Medio Oriente (Mor) è stata tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19. Qui, oltre all'emergenza sanitaria, i salesiani si sono trovati a fronteggiare la persist ...