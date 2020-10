Dalla nebbia della Sila spunta ancora Ganna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tappa dura, lunga e brumosa: da Mileto a Camigliatello Silano sono 225 chilometri a zig-zag per la Calabria. Si costeggia, dapprima, il Tirreno, si vira bruscamente verso lo Jonio all’altezza di Lamezia, e poi, raggiunta Catanzaro, ci si tuffa nell’interno verde in un su e giù continuo per i boschi della Sila; passata Cosenza si comincia l’arrampicata per il valico di Montescuro, ed infine di nuovo la picchiata verso Camigliatello. Ci accompagna, come sempre quando il Giro attraversa queste zone, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tappa dura, lunga e brumosa: da Mileto a Camigliatellono sono 225 chilometri a zig-zag per la Calabria. Si costeggia, dapprima, il Tirreno, si vira bruscamente verso lo Jonio all’altezza di Lamezia, e poi, raggiunta Catanzaro, ci si tuffa nell’interno verde in un su e giù continuo per i boschi; passata Cosenza si comincia l’arrampicata per il valico di Montescuro, ed infine di nuovo la picchiata verso Camigliatello. Ci accompagna, come sempre quando il Giro attraversa queste zone, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AleeeeexP : Oggi questo ragazzo è andato oltre l'immaginabile! In fuga dalla mattina, poi l'attacco in solitaria nella nebbia… - IlBacchettone : @OzaruSarutobi @sensocritico2 @UnUltras Assolutamente no. Hai un'immagine distorta. Odiamo cose e persone quali i r… - Mauronick : Queste sono le tappe che non bisogna perdere, ammiraglie con le luci accese in per la foschia della nebbia causata… - nnorthstardust : @imAntartide Ahh...io Piacenza forse la lombardia é meno colpita dalla nebbia - WordNews_it : «La nebbia sale dalla terra», il nuovo libro di Antonella Presutti #Wn #wordnews #rubrica #cultura -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla nebbia Dalla nebbia della Sila spunta ancora Ganna | il manifesto Il Manifesto “Nebbia del cervello„ dopo che il ripristino di COVID -19 può indicare il disordine post - traumatico di sforzo

Un nuovo rapporto suggerisce che “la nebbia del cervello„ indugiante ed altri sintomi neurologici dopo che il ripristino COVID-19 può essere dovuto disordine post - traumatico di sforzo (PTSD), un ...

Indagine nei Comites e CGIE: Servono? Ritardi, costi elevati e poca reale utilità

I comitati degli italiani all’estero (Comites) sin dalla loro creazione nel 1985 dovrebbero fungere da organismi rappresentativi della collettività italiana, i cui membri vengono eletti direttamente d ...

Un nuovo rapporto suggerisce che “la nebbia del cervello„ indugiante ed altri sintomi neurologici dopo che il ripristino COVID-19 può essere dovuto disordine post - traumatico di sforzo (PTSD), un ...I comitati degli italiani all’estero (Comites) sin dalla loro creazione nel 1985 dovrebbero fungere da organismi rappresentativi della collettività italiana, i cui membri vengono eletti direttamente d ...