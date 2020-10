Coronavirus, Regione Lazio: “Raddoppiamo i drive-in per ridurre le attese” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – La Regione Lazio nei prossimi giorni raddoppierà le postazioni drive-in dove effettuare il tampone, per venire incontro alla maggiore richiesta dovuta anche alle scuole e per abbattere i tempi di attesa. “È nostra intenzione potenziare raddoppiando la rete dei drive-in- ha detto, all’agenzia Dire, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- Questa è una fase in cui bisogna aumentare l’attività di screening, per cui i drive-in assieme anche ai laboratori privati autorizzati con la possibilità di fare il test a una tariffa calmierata. Questo consentirà di aumentare il denominatore e noi ci attendiamo anche una riduzione dei tempi di attesa“. D’Amato ha poi aggiunto: “Chiedo sempre di tenere conto delle particolari condizioni, di avere un po’ di pazienza perché i nostri operatori stanno lavorando a ritmi serrati per rispondere ai bisogni della popolazione”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Regione Lazio: “Raddoppiamo i drive-in per ridurre le attese” Dl agosto, respinto in Senato l’emendamento sulla vertenza Dema Daolio e Bertoli, il destino comune di due grandi voci Tg Cinema, edizione del 7 ottobre 2020 Furbetti del cartellino a Reggio Calabria, indagati 23 dipendenti pubblici A scuola boom di supplenze: sono il 78% dei posti da insegnante Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – La Regione Lazio nei prossimi giorni raddoppierà le postazioni drive-in dove effettuare il tampone, per venire incontro alla maggiore richiesta dovuta anche alle scuole e per abbattere i tempi di attesa. “È nostra intenzione potenziare raddoppiando la rete dei drive-in- ha detto, all’agenzia Dire, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- Questa è una fase in cui bisogna aumentare l’attività di screening, per cui i drive-in assieme anche ai laboratori privati autorizzati con la possibilità di fare il test a una tariffa calmierata. Questo consentirà di aumentare il denominatore e noi ci attendiamo anche una riduzione dei tempi di attesa“. D’Amato ha poi aggiunto: “Chiedo sempre di tenere conto delle particolari condizioni, di avere un po’ di pazienza perché i nostri operatori stanno lavorando a ritmi serrati per rispondere ai bisogni della popolazione”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Regione Lazio: “Raddoppiamo i drive-in per ridurre le attese” Dl agosto, respinto in Senato l’emendamento sulla vertenza Dema Daolio e Bertoli, il destino comune di due grandi voci Tg Cinema, edizione del 7 ottobre 2020 Furbetti del cartellino a Reggio Calabria, indagati 23 dipendenti pubblici A scuola boom di supplenze: sono il 78% dei posti da insegnante

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - RegioneER : #sanitaER #coronavirus dal 19 ottobre in @RegioneER TEST SIEROLOGICI rapidi in FARMACIA. In arrivo anche 2 milioni… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - We_Pesaro : RT @oltrefano: #Coronavirus #Marche: balzo dei nuovi positivi, sono 84. In provincia di #Pesaro #Urbino sono 12 - vitalozzo2012 : RT @Acidelius: Chiudetela voi campani, la vostra regione, ma per davvero. Disertate tutto e a qualsiasi orario, dategli la consapevolezza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regione Coronavirus, l'aggiornamento: su oltre 11mila tamponi 172 positivi, 81 asintomatici da controlli regionali. 61 i guariti Regione Emilia Romagna Covid, impennata casi Marche, 84 in 24ore

Sono 84 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore su 1.524 nuove diagnosi. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione. I casi sono 46 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di ...

Lo studio che stravolge tutto: quanti muoiono davvero di Covid

E anche nei territori messi maggiormente in ginocchio dal nuovo coronavirus, le stime non raggiungono quelle rivelate da Mile Ryan: in Lombardia, al primo posto per numero di persone contagiate dal ...

Sono 84 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore su 1.524 nuove diagnosi. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione. I casi sono 46 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di ...E anche nei territori messi maggiormente in ginocchio dal nuovo coronavirus, le stime non raggiungono quelle rivelate da Mile Ryan: in Lombardia, al primo posto per numero di persone contagiate dal ...