Comune Roma: aggiudicata gara manutenzione palestre e campi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – Dopo l'aggiudicazione nei giorni scorsi della prima parte della gara per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all'aperto delle scuole di Roma Capitale utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici, e' stato aggiudicato anche l'ultimo Lotto n. 2. I lavori, rispettando i tempi previsti nell'appalto, dovranno essere conclusi per il 31.12.2020 comportando l'inagibilita' di ogni singola palestra/area esterna per circa un mese. Le Scuole selezionate del Lotto 2 IX – I.C. "SANTI SAVARINO" plesso Ottorino Respighi (palestra) – Via Romolo Gigliozzi, 35 X – I.C. Fanelli Marini – Plesso Via Pericle Ducati, ...

