Bari, dopo questo mercato sarà Serie B? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Senza esclusione di colpi al fotofinish, il Bari ha chiuso brillantemente questa sessione di mercato. Si era parlato, già all'indomani della sconfitta in finale playoff contro la Reggiana, di una necessaria rivoluzione sia nella rosa che nell'ambito tecnico. De Laurentiis ha mantenuto le promesse e ha cambiato tutto (fondamenta comprese) di un progetto che, sebbene promettente, si è rivelato fallimentare. Ora però si comincia sul serio e i biancorossi, dopo un agrodolce pareggio contro il Teramo, affronteranno un avversario ostico come la Cavese nel difficile terreno campano. Quello di stasera sarà il primo vero Bari di Auteri? Potrebbe ancora non essere così, con gli undici in campo che hanno ancora nelle gambe gli importanti carichi di lavoro della ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari dopo Dopo Bari e Ternana c'è l'Avellino di mister Braglia. Ma ora tocca al campo Orticalab Domenico e Angelica, i due giovani fidanzati morti dopo lo scontro con un Suv

tra Altamura e Gravina in provincia di Bari. Domenico Angelastro, 19 anni, e la sua ragazza, Angelica Centonze, 17 anni, erano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrato con un suv. I due giovani ...

Il museo dell’Acquedotto Pugliese riapre i battenti

BARI - I tesori dello storico Palazzo dell’Acqua, nel centro di Bari, tornano a disposizione del pubblico degli appassionati d’arte e, più in generale, di tutti i cittadini desiderosi di apprezzarne l ...

