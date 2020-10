Avellino | intervento riuscito per Giuliano Laezza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’UScomunica che il calciatoresi è sottoposto adchirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la casa di cura “Villa Esther”. L’operazione è perfettamente riuscita., in accordo con lo staff medico e sotto la supervisione del dott. Gennaro Esposito, proseguirà in queste settimane nell’iter riabilitativo. La società augura al calciatore una pronta guarigione con l’auspicio di rivederlo presto in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.