Asl, Juve e Napoli: vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare 'sta tarantella? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sleale chi? Secondo Agnelli, capo branco dei presunti legalisti, sarebbe stato il club Napoli ad aver mantenuto un comportamento antisportivo. De Laurentiis voleva fare il furbo (chissà perché e per quale recondito vantaggio), mentre la "Juve rispetta i regolamenti". E già, che volete che sia una pandemia con decine di migliaia di morti? "La Juve rispetta i regolamenti". In tutte le salse è stato detto ai rispettosi che l'Asl è il braccio armato dello Stato in materia di salute pubblica. Il suo pronunciamento è roba da diritto penale oltre che da diritto alla vita. Il club Napoli aveva deciso di far fronte al contagio non mandando la squadra in giro per il mondo e per il Piemonte e in tempi inopportuni. Benedetto Bassanini Piuttosto ...

