Le polemiche relative al Grande Fratello Vip proseguono senza sosta. Non solo i dubbi sul televoto che avrebbe portato all'uscita di Franceska Pepe salvando Adua Del Vesco grazie al gruppo di spagnoli ma anche l'incontro prima del GF Vip tra Adua e Tommaso Zorzi in albergo. A svelare la nuova polemica con ulteriori retroscena sono... L'articolo Adua e Tommaso Zorzi, l'incontro in albergo c'è stato: "hanno parlato di molte cose", la conferma proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Persone che avrebbero gestito meglio l’affare Adua-Massimiliano-Tommaso al #GFVIP: - chiunque RT questo tweet - GrandeFratello : ... sta succedendo qualcosa di veramente CHOC. Secondo Tommaso, Adua sta clamorosamente mentendo. #GFVIP - KiaAltariel : @Endless98448895 @assiapa Non conoscete per nulla Tommaso...lui non avrebbe detto nulla se Adua per prima non lo av… - Frances38656698 : RT @RamaTrash8: Massimiliano: TOMMASO MI HA MANCATO DI RISPETTO DAVANTI AD ADUA AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH #GFVIP - Vitto1999 : RT @sere_artx: Voglio chiedere una cosa: MA VOI STATE ANCORA A SHIPPARE I GREGORELLI, DAYANE E FRANCESCO O ADUA E MAX? LO CAPITE CHE LA V… -