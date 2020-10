Twitch conferma | DarksydePhil rimosso dalla piattaforma Lo scorso luglio venne accusato di razzismo

Leggi su esports247

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’ultimo aggiornamento hato che “”, famoso streamer di, è statodi streaming, famosissima soprattutto nel mondo esports. La decisione arriva quattro ore dopo la sospensione iniziale decretata nei confronti di. Lo streamer aveva affermato in un primo momento che il “ban” era probabilmente dovuto a un errore da parte di, sostenendo di aver ricevuto un falso reclamo per violazione del copyright a causa della riproduzione della beta di “Crash 4”. I have just received a false DMCA takedown against my Crash 4 stream for “the Crash 4 beta.” Not even the same I’m playing on the stream! The automated bullshit of ...