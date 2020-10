Tragico show di Trump alla Casa Bianca | “Non abbiate paura del virus”

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020)al ritorno. Dopo aver chiesto e ottenuto, pare contro il parere di medici e staff, di essere dimesso dall’ospedale militare dove era stato ricoverato venerdì sera, il presidente ha messo in scena un ritorno ain stile cinematografico con l’obiettivo, centrato, di farsi fotografare dal balcone dellamentre si toglieva la mascherina nonostante sia ancora positivo al virus e, probabilmente, contagioso, per poi lanciare un messaggio quantomeno pericoloso ai suoi sostenitori invitandoli a non farsi “dominare dmalattia”. LEGGI ANCHE >lascia l’ospedale: “Nondel ...