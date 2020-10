Tradimento | 10 motivi per cui è sempre bene confessare Parola alla scienza

(Di martedì 6 ottobre 2020). E’ giusto confessarlo? A quanto pare si. Il parere arriva da una fonte autorevole che spiega le motivazioni principali Tradire il proprio partner, causa o conseguenza della crisi di un rapporto, è un’azione che dev’essereconfessata. E’ quanto sostiene un fonte autorevole: Rita D’Amico, psicoterapeuta e ricercatrice dell’Institute of Cognitive Sciences and Technologies. … L'articolo: 10per cui èproviene da YesLife.it.

MichelMercury : RT @BI_Italia: Confessare fa paura, per il timore di perdere l'altro. Ma è la scelta che meno danneggia il rapporto sentimentale https://t.… - BI_Italia : Confessare fa paura, per il timore di perdere l'altro. Ma è la scelta che meno danneggia il rapporto sentimentale - LalliVincenzo : RT @coccolevere2013: Il tradimento. Il narcisismo. Il vittimismo patologico. L'autostima inesistente. L'incapacità di amare chiunque. I 100… - Maxwhitesand2 : RT @coccolevere2013: Il tradimento. Il narcisismo. Il vittimismo patologico. L'autostima inesistente. L'incapacità di amare chiunque. I 100… - disilluso_ : RT @coccolevere2013: Il tradimento. Il narcisismo. Il vittimismo patologico. L'autostima inesistente. L'incapacità di amare chiunque. I 100… -

Ultime Notizie dalla rete : Tradimento motivi

Donna Moderna

La confessione può aiutare a vincere la rabbia del partner e a ottenere il perdono. Ma può servire anche al tradito, per capire che non si possiede chi amiamo ...I fans dei De Martinez che sognavano la favola col lieto fine saranno rimasti con l’amaro in bocca seguendo le ultime vicende sentimentali di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In effetti, l’argent ...