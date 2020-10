Su Twitter la comunità lgbt ha “hackerato” l’hashtag Proudboys dei suprematisti americani (Di martedì 6 ottobre 2020) Proud Boys (foto: Canadian Forces in Usa)L’hashtag #Proudboys, che fino a pochi giorni fa su Twitter raggruppava i discorsi dell’omonimo gruppo di suprematisti bianchi statunitensi, veicolando tematiche razziste, d’incitamento all’odio omofobe e violente, è stato “hackerato” dalla comunità lgbt+, che nelle ultime ore lo sta usando per rilanciare messaggi di integrazione, tolleranza, pace e amore. L’esatto contrario della propaganda dei Proud Boys della destra statunitense. Il gruppo suprematista è stato chiamato in causa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del dibattito televisivo con lo sfidante democratico Joe Biden con un perentorio “Stand back, stand by”, una frase che alle orecchie di molti è suonata come un ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) Proud Boys (foto: Canadian Forces in Usa)L’hashtag #, che fino a pochi giorni fa suraggruppava i discorsi dell’omonimo gruppo dibianchi statunitensi, veicolando tematiche razziste, d’incitamento all’odio omofobe e violente, è stato “hackerato” dalla comunità+, che nelle ultime ore lo sta usando per rilanciare messaggi di integrazione, tolleranza, pace e amore. L’esatto contrario della propaganda dei Proud Boys della destra statunitense. Il gruppo suprematista è stato chiamato in causa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del dibattito televisivo con lo sfidante democratico Joe Biden con un perentorio “Stand back, stand by”, una frase che alle orecchie di molti è suonata come un ...

