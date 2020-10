Sconcerti: “Se andiamo a vedere i contagiati, in Serie A non si gioca più” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha espresso il proprio pensiero in merito al caso Juventus-Napoli e alle condizioni di tutto il movimento calcistico italiano: “Se andiamo a vedere i contagiati non giochiamo più in Serie A, parlare solo di è poco lungimirante. Qui si parla dell’impossibilità di andare avanti, se andiamo a scovare i positivi non giochiamo più. Comportandosi così quante partite potremo giocare? Mi chiedo il Napoli potrebbe giocare le prossime partite? Se diamo tutto in mano alle ASL non ne usciamo più e non finiamo più il campionato”. “Ripeto, non esiste un Covid che passa in una settimana. Trump non è ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Il giornalista Mario, intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha espresso il proprio pensiero in merito al caso Juventus-Napoli e alle condizioni di tutto il movimento calcistico italiano: “Senon giochiamo più inA, parlare solo di è poco lungimirante. Qui si parla dell’impossibilità di andare avanti, sea scovare i positivi non giochiamo più. Comportandosi così quante partite potremore? Mi chiedo il Napoli potrebbere le prossime partite? Se diamo tutto in mano alle ASL non ne usciamo più e non finiamo più il campionato”. “Ripeto, non esiste un Covid che passa in una settimana. Trump non è ...

