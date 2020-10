Riccardo Cotarella è il nuovo consulente di Cantina Valle Isarco (Di martedì 6 ottobre 2020) Riccardo Cotarella è il nuovo consulente della Cantina Valle Isarco – Eisacktaler Kellerei con l’obiettivo di valorizzare il territorio e realizzare nuove etichette e vini ancora più importanti. Abbiamo scelto Riccardo Cotarella per la sua grandissima esperienza nazionale e internazionale – ha dichiarato Armin Gratl, direttore generale della Cantina sociale – nonché per la sua voglia di misurarsi con un territorio a lui fino a oggi sconosciuto, convinti che il nostro enologo Hannes Munter possa trarre da questa consulenza un grande aiuto per una crescita professionale che va dalla campagna alla Cantina”. “Abbiamo stabilito assieme a lui – ... Leggi su winemag (Di martedì 6 ottobre 2020)è ildella– Eisacktaler Kellerei con l’obiettivo di valorizzare il territorio e realizzare nuove etichette e vini ancora più importanti. Abbiamo sceltoper la sua grandissima esperienza nazionale e internazionale – ha dichiarato Armin Gratl, direttore generale dellasociale – nonché per la sua voglia di misurarsi con un territorio a lui fino a oggi sconosciuto, convinti che il nostro enologo Hannes Munter possa trarre da questa consulenza un grande aiuto per una crescita professionale che va dalla campagna alla”. “Abbiamo stabilito assieme a lui – ...

DiDitommaso : RT @carlozucchetti: Vino, Alto Adige: Riccardo Cotarella nuovo consulente Cantina Valle Isarco – Eisacktaler Kellerei di Sara Marzi https:… - carlozucchetti : Vino, Alto Adige: Riccardo Cotarella nuovo consulente Cantina Valle Isarco – Eisacktaler Kellerei di Sara Marzi… - food_comm : L'enologo Riccardo Cotarella Cantina Valle Isarco - - AntonioBarbie49 : RT @UniTeramo: Il presidente nazionale di Assoenologi Riccardo Cotarella a Teramo per una convenzione con @UniTeramo. Per Assoenologi è il… - Regione_Abruzzo : RT @UniTeramo: Il presidente nazionale di Assoenologi Riccardo Cotarella a Teramo per una convenzione con @UniTeramo. Per Assoenologi è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Cotarella Riccardo Cotarella firmerà i vini di Cantina Valle Isarco Corriere del Vino Riccardo Cotarella firmerà i vini di Cantina Valle Isarco

La valle Isarco è forse la regione vinicola meno conosciuta dell’Alto Adige e quella con le potenzialità più belle. È per questo che Riccardo Cotarella, il più famoso degli enologi italiani, ha accett ...

“Milano Wine Week”, Milano centro del vino, dal 3 all’11 ottobre: il “day by day” di WineNews

Decine e decine di masteclass, degustazioni forum e locali conivolti. E tanti grandi nomi del vino italiano a riempire la “Milano... ? Leggi l'articolo ...

La valle Isarco è forse la regione vinicola meno conosciuta dell’Alto Adige e quella con le potenzialità più belle. È per questo che Riccardo Cotarella, il più famoso degli enologi italiani, ha accett ...Decine e decine di masteclass, degustazioni forum e locali conivolti. E tanti grandi nomi del vino italiano a riempire la “Milano... ? Leggi l'articolo ...