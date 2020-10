Prendete una birra e ricordiamo i bei vecchi tempi del M5S

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 6 ottobre 2020) Di quanto sta accadendo nel circo a cinque stelle si parla poco volentieri, perché il 98% dell’informazione è simpatizzante centrosinistra, e il centrosinistra ha utilizzato il mio voto per allearsi con il M5S dopo avermi promesso che l’avrebbe sradicato. Quindi non troverete questa storia spernacchiata, al massimo accennata.Eppure contiene al suo interno un insegnamento sublime. Nel movimento dei ragazzi meravigliosi che puntava ad andare in parlamento in bicicletta, scortati solo dalla gente, aprirlo come una scatoletta di tonno, trasmettere in streaming ogni incontro, rendicontare anche gli scontrini del caffè, restituire gli stipendi, evitare inciuci e premier “non eletti da nessuno”, le cose non stanno andando come previsto. Segui Termometro Politico su Google News Dopo le masse oceaniche che nel 2007, assieme al nuovo ...