Nvidia GeForce RTX 3070 rinviata? Non aspettatevi di trovare facilmente RTX 3080 e RTX 3090

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Avete cercato diunaRTXo addirittura unae vi siete imbattuti in venditori dai prezzi stratosferici? Ci spiace dover dare questa notizia ma probabilmente non sarete in grado di acquistarne una almeno fino al prossimo anno.Durante una conference call di, il CEO Jensen Huang, ha affermato che la società si aspetta che le attuali carenze delle nuove schede grafiche di fascia alta durino "per tutto l'anno". "Credo che la domanda supererà tutta la nostra offerta durante l'anno", ha detto durante la conferenza stampa. "Inoltre, stiamo anche affrontando il tema della stagione delle vacanze. Anche prima delle festività natalizie, stavamo andando incredibilmente bene, quindi aggiungete in più il 'fattore Ampere', ed il ...