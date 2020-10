Nuovo Dpcm ottobre: mascherine obbligatorie e tutti i divieti in arrivo (Di martedì 6 ottobre 2020) mascherine obbligatorie anche all’aperto e feste private a numero ridotto: queste alcune delle misure anti-Covid attese nel Nuovo Dpcm ottobre, presentato questa mattina (6 ottobre) dal ministro della Salute Roberto Speranza, in Parlamento. Il suo arrivo definitivo è atteso entro la giornata del 7 ottobre. Le misure essenziali, come l’obbligo di mascherine all’aperto, sono state confermate, altre smentite. Oltre al diktat mascherine, ci sono altre due regole fondamentali, ha spiegato Speranza: distanziamento divieto di assembramenti I controlli però saranno rafforzati. Le ultime notizie in arrivo sui contagi non sono confortanti. I numeri tornano a salire ai livelli ... Leggi su leggioggi (Di martedì 6 ottobre 2020)anche all’aperto e feste private a numero ridotto: queste alcune delle misure anti-Covid attese nel, presentato questa mattina (6) dal ministro della Salute Roberto Speranza, in Parlamento. Il suodefinitivo è atteso entro la giornata del 7. Le misure essenziali, come l’obbligo diall’aperto, sono state confermate, altre smentite. Oltre al diktat, ci sono altre due regole fondamentali, ha spiegato Speranza: distanziamento divieto di assembramenti I controlli però saranno rafforzati. Le ultime notizie insui contagi non sono confortanti. I numeri tornano a salire ai livelli ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - repubblica : RT @eziomauro: Covid, Speranza in Parlamento riferisce sul nuovo dpcm: 'Italia sta meglio in Ue, ma non illudiamoc… - ginosecco : RT @quaranta_vito: Hanno concesso agli Agnelli (i quali hanno provveduto a riconvertire i loro stabilimenti) l'appalto di produrre milioni… -