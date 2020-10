Non esistono cose “per soli uomini”. La storia di Patrizia Panico ce lo insegna così (Di martedì 6 ottobre 2020) Dimenticate tutti quei luoghi comuni e quelle imposizioni della società che vi indicano quale giocattolo scegliere, quale sport intraprendere o a quale lavoro ambire. Non dare retta a tutte quelle persone che vi dicono che quel sogno è troppo grande o non è alla vostra portata, semplicemente perché siete nate donne. L’unica e sola verità, nella quale doete credere, è quella che siete destinate a diventare esattamente chi sognate di essere. Senza limiti o stereotipi che vi spingano a fare altro: scegliete la vostra strada e inseguitela, a ogni costo. Perché non esistono cose “per soli uomini” e lo dimostrano le storie di donne che hanno scelto di essere nella vita, esattamente chi sognavano di diventare. Come ha fatto lei, Patrizia ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020) Dimenticate tutti quei luoghi comuni e quelle imposizioni della società che vi indicano quale giocattolo scegliere, quale sport intraprendere o a quale lavoro ambire. Non dare retta a tutte quelle persone che vi dicono che quel sogno è troppo grande o non è alla vostra portata, semplicemente perché siete nate donne. L’unica e sola verità, nella quale doete credere, è quella che siete destinate a diventare esattamente chi sognate di essere. Senza limiti o stereotipi che vi spingano a fare altro: scegliete la vostra strada e inseguitela, a ogni costo. Perché non“peruomini” e lo dimostrano le storie di donne che hanno scelto di essere nella vita, esattamente chi sognavano di diventare. Come ha fatto lei,...

peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - matteosalvinimi : ...grazie a cui migliaia di studenti non vanno ancora a scuola perché mancano insegnanti, collaboratori scolastici,… - gennaromigliore : Vittoria! I #DecretiSalvini non esistono più! Ne parliamo tra pochissimo in collegamento con Nicola Porro a… - ASpezzachini : @Ralfmacher Strano, perchè proprio non esistono. Si trova davanti ad una scelta. 1 Controllare sul sito della Camer… - speranza_viva : RT @zaiapresidente: ????????? Emma Della Libera ha 22 anni, è trevigiana, e soffre di Atassia di Friederich, una malattia neurologica degenerat… -

Ultime Notizie dalla rete : Non esistono Le amichevoli non esistono Federica Lattanzio Se il vaccino antinfluenzale non è disponibile prova questi rimedi naturali nell’attesa!

Per nostra fortuna esistono alcune piante che ... purificano le vie respiratorie e fanno da scudo contro virus e batteri. Attenzione, però: non possono di certo sostituire il vaccino! Quindi, se siete ...

Perché l’Oms non riconosce la trasmissione del coronavirus tramite aerosol?

Perché una distanza sociale sicura non esiste in ambienti chiusi. La reticenza dell’Oms: motivazioni e critiche Come aveva già dichiarato Benedetta Allegranzi, responsabile tecnico del settore ...

Per nostra fortuna esistono alcune piante che ... purificano le vie respiratorie e fanno da scudo contro virus e batteri. Attenzione, però: non possono di certo sostituire il vaccino! Quindi, se siete ...Perché una distanza sociale sicura non esiste in ambienti chiusi. La reticenza dell’Oms: motivazioni e critiche Come aveva già dichiarato Benedetta Allegranzi, responsabile tecnico del settore ...