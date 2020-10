“Morra e Adua lo hanno programmato”, accuse e sospetti dopo la verità (Di martedì 6 ottobre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono i protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip 5. La loro storia è sulla bocca di tutti, ma più emergono dettagli più la gente sembra propensa a non credere più ai due attori. Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata di quella che ormai viene da tutti … L'articolo “Morra e Adua lo hanno programmato”, accuse e sospetti dopo la verità proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 ottobre 2020) Massimiliano Morra eDel Vesco sono i protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip 5. La loro storia è sulla bocca di tutti, ma più emergono dettagli più la gente sembra propensa a non credere più ai due attori. Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata di quella che ormai viene da tutti … L'articolo “Morra eloprogrammato”,la verità proviene da Gossip e Tv.

Overwatch1962 : @pomeriggio5 ci tengo a precisare alla signora Durso che non solo Adua e Morra sono stati bugiardi maanche il suo a… - naomi_pietrucci : @SfideTv Raga sputtanati oramai. Questi tentativi vani di difendere l'indifendibile e una faccia che oramai non si… - marty_hptw : No per favore, NO. NON ESISTE paragonare situazioni così ad Adua delVesco e Massimiliano Morra che stanno facendo… - aslkpoqw9 : @FatUuen @FelipeMaryFanti Quanti quelli di Adua e Morra. Variano in base a come mi sento. Oggi 20 domani 28. Io son… - ItaTvfan : ma quindi anche questa era fiction....effettivamente a guardarla bene a me sembrava anche prima del #GFVIP #GFVIP5… -

Ultime Notizie dalla rete : “Morra Adua David, 27enne, sgozzato da un marocchino: L'ha ucciso per caso in mezzo alla gente Leggo.it