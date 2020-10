Le Iene contro il pregiudizio dopo la copertina di Vanessa Incontrada (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le Iene dopo la copertina di nudo di Vanessa Incontrada hanno incontrato un gruppo di 9 ragazze disposte a mettersi “a nudo” davanti alla telecamera Le Iene, dopo la copertina di Vanessa Incontrada su Vanity Fair uscita questa settimana, hanno incontrato un gruppo di 9 ragazze, che come la nota conduttrice si sono messe “a nudo”. Oggi l’aspetto fisico di una persona influenza molto il rapporto con gli altri. Vanessa Incontrada è una dei tanti personaggi pubblici che subiscono body shaming a causa del proprio corpo. Da qualche anno, infatti, non ha più la stessa taglia di prima e questo è bastato ad alcuni leoni da tastiera per ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Leladi nudo dihanno incontrato un gruppo di 9 ragazze disposte a mettersi “a nudo” davanti alla telecamera Leladisu Vanity Fair uscita questa settimana, hanno incontrato un gruppo di 9 ragazze, che come la nota conduttrice si sono messe “a nudo”. Oggi l’aspetto fisico di una persona influenza molto il rapporto con gli altri.è una dei tanti personaggi pubblici che subiscono body shaming a causa del proprio corpo. Da qualche anno, infatti, non ha più la stessa taglia di prima e questo è bastato ad alcuni leoni da tastiera per ...

matthijs_pog : Credo che questo decimo scudetto potrà essere un qualcosa di mostruoso se lo vinceremo. Contro: ASL LE IENE LEGA… - GiulioMarini2 : @ZiettoB Concordo. Qui di seguito parla l'ISS ed il Ministro della Salute, due autorità contro un virologo, che si… - SebastianoSidot : @juventusfc Cara @juventusfc ma quando partono le denunce per diffamazione?? Non se ne può più.... poi ho letto anc… - luisitos721 : @redazioneiene Perché le Iene non trovano le intercettazioni che sono sparite dell’Inda se dicono che sono neutrali… - FrancescoDiRoc7 : @kekkokap @beppe_damiani @SpudFNVPN Le iene ha fatto un servizio sul caso dell’audio scomparso di Inter Juve pianjc… -