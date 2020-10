La soddisfazione del Pd per i ballottaggi. E Zingaretti rilancia sulle alleanze (Di martedì 6 ottobre 2020) AGI - Strutturale, organica, stabile: la si chiami come si vuole, ma l'alleanza tra le forze politiche di governo si dimostra una condizione necessaria a vincere. Nicola Zingaretti ne è ancor più convinto dopo avere spulciato i dati dei ballottaggi che permettono al centrosinistra, variamente declinato, di strappare comuni importanti al centrodestra in questa tornata di ballottaggi. La 'bomba' dem Addirittura quattro su sei in Lombardia, comprese Legnano e Saronno. "Una bomba", commenta a caldo un dirigente dem a spoglio ancora in corso. A deflagrare potrebbe essere l'alleanza di centrodestra, dalla quale filtra preoccupazione per la 'tenuta' della coalizione proprio in Lombardia dove, tra i due turni, il centrosinistra conferma il sindaco di Mantova e riconquista Lecco, mentre il centrodestra riesce ad affermarsi, tra i comuni piu' ... Leggi su agi (Di martedì 6 ottobre 2020) AGI - Strutturale, organica, stabile: la si chiami come si vuole, ma l'alleanza tra le forze politiche di governo si dimostra una condizione necessaria a vincere. Nicola Zingaretti ne è ancor più convinto dopo avere spulciato i dati deiche permettono al centrosinistra, variamente declinato, di strappare comuni importanti al centrodestra in questa tornata di. La 'bomba' dem Addirittura quattro su sei in Lombardia, comprese Legnano e Saronno. "Una bomba", commenta a caldo un dirigente dem a spoglio ancora in corso. A deflagrare potrebbe essere l'alleanza di centrodestra, dalla quale filtra preoccupazione per la 'tenuta' della coalizione proprio in Lombardia dove, tra i due turni, il centrosinistra conferma il sindaco di Mantova e riconquista Lecco, mentre il centrodestra riesce ad affermarsi, tra i comuni piu' ...

Le parole di Zingaretti Nicola Zingaretti convoca in fretta e furia una conferenza stampa: "I ballottaggi ci dicono che con l'alleanza del centrosinistra e delle forze di governo si vince dove si e' ...