La 60ª Edizione del Salone nautico Internazionale di Genova si chiude con numeri da record

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) Siquest’oggi, martedì 6 ottobre, la 60ªdeldi. Una manifestazione che anche quest’anno – nonostante le difficoltà organizzative legate all’emergenza Covid 19 – ha registratoda, con il tutto esaurito in più giornate. Nella giornata di apertura, alla presenza del Comandante Generale, sono stati illustrati i dati dell’attività operativa relativi alla stagione estiva 2020. Con gli ospiti intervenuti sul palco, altresì, sono state consolidate le collaborazione che già vedono la Guardia Costiera impegnata ogni giorno in diversi settori. In campo ambientale, la dott.ssa Sabina Airoldi – per ...