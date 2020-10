Insulti razzisti alla Kyenge: “Vicesindaco assolto perché ‘neg*a’ si può dire”, ma è una comoda semplificazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Un articolo pubblicato il 21 luglio 2020 su questo sito, curato da una giornalista di Libero, ritorna sul caso degli Insulti razzisti alla Kyenge rivolti da un vicesindaco all’ex Ministro nel 2013 che la definì “neg*a” senza giri di parole. Secondo l’articolo il vicesindaco sarebbe stato assolto perché dire “neg*a” non è reato. Questa semplificazione richiede alcune precisazioni. Cécile perde la causa: “Neg*o” si può dire e con “sporco neg*o” non si ricade nell’illecito penale. Ora sdoganiamo le altre parole vietate negli ultimi anni. Un titolo tecnicamente poco onesto che nasconde una realtà più complessa. Di tale sentenza esiste riscontro sulle ... Leggi su bufale (Di martedì 6 ottobre 2020) Un articolo pubblicato il 21 luglio 2020 su questo sito, curato da una giornalista di Libero, ritorna sul caso deglirivolti da un vicesindaco all’ex Ministro nel 2013 che la definì “neg*a” senza giri di parole. Secondo l’articolo il vicesindaco sarebbe statoperché dire “neg*a” non è reato. Questarichiede alcune precisazioni. Cécile perde la causa: “Neg*o” si può dire e con “sporco neg*o” non si ricade nell’illecito penale. Ora sdoganiamo le altre parole vietate negli ultimi anni. Un titolo tecnicamente poco onesto che nasconde una realtà più complessa. Di tale sentenza esiste riscontro sulle ...

