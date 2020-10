Il paradiso delle signore 5 | anticipazioni dal 12 al 16 ottobre | 4 mesi dopo!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 6 ottobre 2020)settimanali puntate Ilda lunedì 12 a venerdì 162020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,dal 12 al 162020Le storie delsubiscono un salto temporale di quattro. Si riparte da Luciano che è in ansia per la nuova collezione che Vittorio dovrà trovare alal suo rientro da New York, dove sta trascorrendo le ultime ore della sua luna di miele (ritardata) con Marta. È in ansia anche Gabriella, a causa della sua festa di fidanzamento con Cosimo. Adelaide è agitata in vistavotazioni per il rinnovo della presidentessa al Circolo; la donna ha tutti gli occhi addosso ...