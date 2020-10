Il Liverpool è un piccolo focolaio: con Shaqiri i positivi in una settimana sono tre (Di martedì 6 ottobre 2020) Xherdan Shaqiri è il terzo giocatore del Liverpool in una settimana a risultare positivo al coronavirus. Il centrocampista era andato in Svizzera per un’amichevole contro la Croazia e per le partite della Nations League contro Spagna e Germania, ma ora si è autoisolato. Lo ha annunciato la Federcalcio svizzera. Il neo acquisto Thiago Alcantara e l’attaccante Sadio Mane sono gli altri due positivi della squadra di Klopp. Il Liverpool ha adottato misure molto rigorose per proteggere i propri giocatori negli ultimi due mesi e i test continuano, ma il numero di casi è in aumento nel Merseyside, scrive il Telegraph. Dei tre per ora l’unico a mostrare sintomi è Mane. La Federazione svizzera scrive che “le rigide misure di protezione e i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Xherdanè il terzo giocatore delin unaa risultare positivo al coronavirus. Il centrocampista era andato in Svizzera per un’amichevole contro la Croazia e per le partite della Nations League contro Spagna e Germania, ma ora si è autoisolato. Lo ha annunciato la Federcalcio svizzera. Il neo acquisto Thiago Alcantara e l’attaccante Sadio Manegli altri duedella squadra di Klopp. Ilha adottato misure molto rigorose per proteggere i propri giocatori negli ultimi due mesi e i test continuano, ma il numero di casi è in aumento nel Merseyside, scrive il Telegraph. Dei tre per ora l’unico a mostrare sintomi è Mane. La Federazione svizzera scrive che “le rigide misure di protezione e i ...

napolista : Il Liverpool è un piccolo focolaio: con Shaqiri i positivi in una settimana sono tre Il neo acquisto Thiago Alcant… - ANRI82967503 : RT @paratox_: @ANRI82967503 Che “cü”... dopo 180min di gioco in una stagione del Liverpool pensava di tornare a giocare.... ?????? Grande « pi… - paratox_ : @ANRI82967503 Che “cü”... dopo 180min di gioco in una stagione del Liverpool pensava di tornare a giocare.... ?????? Grande « piccolo » Shak! - RisorgINT : Sono abbastanza sicuro che i tifosi del Liverpool non romperanno le scatole come i nostri. Piccolo dettaglio: stann… - OLSCItaly : RT @mastrodea74: @OLSCItaly CONTENTISSIMO PER ME SARÀ SUPER DERBY, TIFO ATALANTA SEMPRE, LIVERPOOL SIN DA PICCOLO DALA FINALE A ROMA 1984.… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool piccolo Sorteggio Champions League: Juve col Barça, Atalanta con Liverpool e Ajax. Lazio con Zenit e Dortmund, l'Inter pesca Real e Shakhtar Leggo.it George di Cambridge, Charlotte e Louis versione “outdoor” nel documentario di William

William e Kate pubblicano foto inedite dei figli in giardino e in spiaggia in occasione di un documentario del principe sulla salvaguardia del pianeta ...

Liverpool. Il padre: «Alfie è in ostaggio. Chiediamo ai medici di andare a casa»

Dopo che la corte di appello di Londra ha respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans, il padre del piccolo, affetto da una rara malattia neurodegenerativa, dice che oggi ci sarà un incontro con i ...

William e Kate pubblicano foto inedite dei figli in giardino e in spiaggia in occasione di un documentario del principe sulla salvaguardia del pianeta ...Dopo che la corte di appello di Londra ha respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans, il padre del piccolo, affetto da una rara malattia neurodegenerativa, dice che oggi ci sarà un incontro con i ...