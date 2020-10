Grande Fratello Vip 5, Settima Puntata: La Verità di Adua e la Lettera di Briatore! (Di martedì 6 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Settima Puntata: tutta la verità della storia tra Adua e Massimiliano, la Lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci, sorprese, colpi di scena, l’eliminato e le nuove nomination. Ecco cosa è successo nella Settima Puntata. Grande Fratello Vip, Settima Puntata: Adua e Massimiliano mai stati insieme, sorpresa per la Gregoraci La Settima Puntata del Grande Fratello Vip è partita con il riassunto di Alfonso Signorini rispetto a quello che vedremo. Il conduttore vuole subito annunciare il primo concorrente salvo. Tra Adua Del Vesco, ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 6 ottobre 2020)Vip,: tutta la verità della storia trae Massimiliano, ladi Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci, sorprese, colpi di scena, l’eliminato e le nuove nomination. Ecco cosa è successo nellaVip,e Massimiliano mai stati insieme, sorpresa per la Gregoraci LadelVip è partita con il riassunto di Alfonso Signorini rispetto a quello che vedremo. Il conduttore vuole subito annunciare il primo concorrente salvo. TraDel Vesco, ...

