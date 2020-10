Gf Vip | da Briatore e Gregoraci arriva una lezione di stile ad Adua | la regina delle “balle”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip”. Inizia così la lettera inviata da Flavioa Elisabetta. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha invitato la showgirl nella Mistery per leggere quanto scritto dal suo ex marito dopo lo scambio a distanza di dichiarazione tra i due. Il duello a distanza connel Gf Vipva in sostegno dellanel giorno in cui si scoprono le bugie e i bluff della sua rivale,Del Vesco crolla, che ha confessato: “Ho mentito su Massimiliano Morra”, confermando quanto aveva detto l’attore: “La storia d’amore tra me e lei era finta”., a questo ...