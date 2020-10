Evento Apple confermato: ecco cosa verrà presentato (Di martedì 6 ottobre 2020) L’Evento Apple è confermato. Martedì 13 ottobre l’azienda di Cupertino annuncerà in diretta mondiale i suoi nuovi dispositivi L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha portato grossi problemi anche ai colossi della tecnologia. È proprio il caso di Apple che, causa numerosi ritardi nella produzione, è stata costretta a rimandare di un mese il suo Keynote di settembre. Nella serata di martedì 6 ottobre l’azienda di Cupertino ha confermato l’Evento, previsto proprio per il martedì successivo, come ormai previsto da diversi leakers del settore. Evento Apple: cosa presenterà l’azienda e dove seguire la diretta L’attesa è quasi ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 ottobre 2020) L’. Martedì 13 ottobre l’azienda di Cupertino annuncerà in diretta mondiale i suoi nuovi dispositivi L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha portato grossi problemi anche ai colossi della tecnologia. È proprio il caso diche, causa numerosi ritardi nella produzione, è stata costretta a rimandare di un mese il suo Keynote di settembre. Nella serata di martedì 6 ottobre l’azienda di Cupertino hal’, previsto proprio per il martedì successivo, come ormai previsto da diversi leakers del settore.presenterà l’azienda e dove seguire la diretta L’attesa è quasi ...

